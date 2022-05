Wakacje i turnusy kolonijne organizowane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Caritas Archidiecezji Lubelskiej po raz kolejny zorganizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych. Jak przekazuje organizacja - dla wielu dzieci to niejednokrotnie jedyna okazja do tego, by oderwać się na chwilę od trosk dnia codziennego, zmienić środowisko, odpocząć w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu.

Zazwyczaj turnusy organizowane przez organizację miały w ośrodkach prowadzonych przez Caritas, jednak w tym roku - pełnią one funkcję domów dla uchodźców z Ukrainy. Z tego powodu tegoroczne kolonie będą odbywały się w większości poza diecezją.

Harmonogram kolonii organizowanych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej: