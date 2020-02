W weekend Galeria Olimp zamieni się w wielki escape-room. Uczestnicy będą rozwiązywali zagadki i uciekali przed zombie

- Chcieliśmy zapewnić naszym klientom rozrywkę w czasie kiedy zmieniamy scenografię w naszych stacjonarnych escape roomach. Wielu naszych stałych klientów odwiedziło już wszystkie oferowane przez nas pokoje zagadek – mówi Robert Niedziałek z "Let me out".

Wydarzenie organizowane przez lubelski escape-room „Let me out” to gra polegająca na rozwiązywaniu zagadek, w formie nocnego wydarzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że po galerii będą przechadzały się zombie, w które wcielą się aktorzy z teatru Bohema.

Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone voucherami do Let Me Out, Manii Strzelania i Cartmax.

Wydarzenie odbędzie się w nocy z 22 na 23 lutego 2020 (z soboty na niedzielę). Wejście do Galerii Olimp zostanie otwarte minutę po północy.