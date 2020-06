W środku nocy firma zieleniarska zaczęła akcję przesadzania drzew przy ul. Lipowej. Akcję zablokowali mieszkańcy okolicznych kamienic

W niedzielę firma zieleniarska w środku nocy zaczęła akcję przesadzania drzew przy ul. Lipowej. Wszystko działo się pod osłoną nocy. Mieszkańcy zareagowali szybko, blokując maszyny i nie pozwalając na zabranie kolejnych drzew. O sprawie został powiadomiony wiceprzewodniczący rady miasta, który żąda wyjaśnień w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godziny 22.30. Mieszkańców kamienic przy ul. Lipowej obudziły hałasy. Okazało się, że prowadzone są prace mające na celu przesadzenie przydrożnych lip. Było to o tyle dziwne, że kilka godzin wcześniej odbył się protest przeciw wycince drzew w tym miejscu. Ratusz oraz Prezydent zapewniali, że prace nie rozpoczną się w najbliższym czasie. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. W obronie „wyrywanych” drzew stanęła Joanna Piskorz, mieszkańca kamienicy przy ul. Lipowej 10. Nie tylko zablokowała maszynę, ale i cały czas nagrywała zdarzenie. – W nocy zauważyliśmy światła. Zainteresowało nas też, że jest strasznie głośno. Sąsiadka zaczęła krzyczeć, że wyrywają drzewa. Otworzyliśmy okna i zaczęliśmy krzyczeć do robotników, dlaczego robią to w niedzielę i pod osłoną nocy, ale nic sobie z tego nie zrobili. Stwierdziliśmy, ze wychodzimy i będziemy sami bronić drzew – relacjonuje.

Do protestu przyłączyli się okoliczni mieszkańcy. Firmie udało się zabrać „tylko” 5 drzew. Wszystko dzięki akcji pani Joanny. Protestujący nie są przekonani, co do intencji firmy zieleniarskiej. W teorii zabrane lipy mają zostać przesadzone. - One były przeznaczone do przesadzenia, ale wyrywali je w taki sposób, nie patrząc na system korzeniowy, tak jakby chcieli je po prostu wyrwać i zniszczyć – wskazuje Joanna Piskorz. Mieszkańcy nie są pewni, czy nocna akcja nie była niezgodna z prawem. Ich zdaniem zabrane lipy były w bezpośrednim sąsiedztwie z gniazdami ptaków, a takich drzew nie wolno przesadzać. – Przyjechali ciężkim sprzętem. Wyrwali z korzeniami. Nikt się niczym nie przejmuje. Nikogo to nie interesuje – mówi jedna z protestujących nocą mieszkanek.

W nocy na miejsce przyjechał wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, Marcin Nowak (klub prezydenta Żuka). Nie krył on swojego zbulwersowania całą sytuacją i żąda wyjaśnień od ratusza. – Sytuacja jest przede wszystkim zdumiewająca. Wszystko działo się bowiem pod osłoną nocy. Jestem przekonany, że trzeba to zdarzenie niezwłocznie wyjaśnić i ustalić kto ponosi za to odpowiedzialność. Wszystko działo się szybko, chaotycznie i nietransparentnie – mówi radny.