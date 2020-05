Kolejki do Rossmana, linie wyznaczające dwa metry odległości oraz ograniczona liczba osób przebywających w sklepach. Mimo to, lublinianie chętnie odwiedzają galerię handlową Lublin Plaza przy ul. Lipowej. Również w Ogrodzie Saskim na każdym kroku można spotkać spacerujące osoby i rowerzystów. Gdyby nie maseczki, można by odnieść wrażenie, że to dzień jak co dzień. Zobaczcie zdjęcia!

