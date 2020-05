W gminie Wólka powstaje ścieżka rowerowa i infrastruktura za ponad 4 mln. złotych. Wszystko dzięki środkom unijnym

- Informujemy Państwa, iż kończy się budowa ścieżek rowerowych obejmujących swoim zakresem miejscowości Łysaków, Jakubowice Murowane, Bystrzyca, Sobianowice, Łuszczów. W ramach zadania została wybudowana także wieża widokowa w miejscowości Łysaków – czytamy w oświadczeniu Edwina Gortata, wójt gminy Wólka.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 10 kilometrowy odcinek nowej ścieżki rowerowej. Zostanie ona częściowo wykonana z nawierzchni bitumicznej, z kruszywa łamanego oraz płyt betonowych. Jednocześnie wyremontowany został most oraz kładka znajdujące się na rzece Bystrzycy. Projekt obejmuje także budowę wieży widokowej w miejscowości Łysaków. Jej wysokość to 10 metrów. Druga taka budowla zostanie postawiona w Turce.

- Uważam, że realizacja przedmiotowej inwestycji zwiększy atrakcyjność gminy Wólka pod względem turystycznym i przyczyni się do odkrycia jej na nowo. Gwarantuję, że tereny, przez które przebiega ścieżka są bardzo piękne i urokliwe, a miejscami swoją urodą nie ustępują tym położonym w najbardziej malowniczych częściach naszego regionu. Jestem przekonany, że nasza inwestycja będzie doskonałą alternatywą dla wszystkich, którzy będą chcieli miło spędzić czas na łonie natury z dala od zgiełku miasta – wskazuje wójt gminy Wólka.