Vice Miss Startu PGE Ekstraligi. Piękna Marlena Rokicka czaruje pod taśmą żużlowców Motoru Lublin i nie tylko! KS

Lublin to żużel. Wiadomo to nie od dziś. Ale „czarny sport” to nie tylko zapach metanolu i ryk silników. Żużel to również piękne podprowadzające, a jedną z nich jest 24-letnia Marlena Rokicka. Decyzją kibiców mieszkanka Lublina została Vice Miss Startu PGE Ekstraligi w sezonie 2022! Zobaczcie, jak prezentuje się podprowadzająca, która zaprasza żużlowców z całego kraju pod taśmę startową przy Z5. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.