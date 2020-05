Uratowane liski z Bychawy potrzebują imion. Wszystko w rękach internautów. Zobacz zdjęcia

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt zajmuje się zwierzętami od około tygodnia. Wcześniej przebywały w dwutygodniowej kwarantannie pod opieką lekarzy weterynarii. Zwierzęta znalazła mieszkanka Bychawy koło swojego domu. Niestety, okazało się, że matka lisków nie żyje. Podjęto więc decyzje o przekazaniu ich Stowarzyszeniu w Skrzynicach Dużych.

– Troszeczkę zostaliśmy zaskoczeni ich wielkością, bo myśleliśmy, że liski będą ciut większe – mówi Lena Grusiecka, prezes stowarzyszenia Leśne Pogotowie, które prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach Drugich.

– Obecnie pilnujemy, by liski prawidłowo się rozwijały czyli przede wszystkim dostawały dobrej jakości karmę i miały dużo ruchu. Maluchy szczepimy na choroby wirusowe i wściekliznę, tak jak nasze domowe szczeniaki – dodaje.

Lekarze weterynarii są zgodni, co do tego, że lisy ze swojej natury są w stanie przystosować się do każdych panujących warunków klimatycznych oraz środowiskowych. Sprawia to, że nie mają większego problemu z dostosowaniem się do nowej sytuacji.