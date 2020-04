Uprawa fasoli - jak i gdzie skup w województwie lubelskim?

Odmiana "Piękny Jaś" potrzebuje naprawdę dużo ciepła w trakcie kwitnienia czy tworzenia strąków. Idealna temperatura to około 25 stopni Celsjusza - wyższa może zmniejszyć liczbę strąków. Z kolei odmiana "Red Kidney" lubi temperaturę 18-26 stopni Celsjusza. Prawidłowa uprawa każdej z odmian fasoli gwarantuje spory plon z hektara. W przypadku "Pięknego Jasia" to 2,5-3 tony z hektara. W przypadku odmiany "Igołomska" z hektara można uzyskać od 2.5 do nawet 3.5 ton fasoli.

Rodzaje fasoli do uprawy i skupu

W skupie na pewno sprzedamy następujące odmiany fasoli:

1. "Piękny Jaś" oraz "Piękny Jaś" tyczny - obie odmiany mają podobne wymagania dotyczące uprawy oraz duże walory smakowe. Warto pamiętać, że Piękny Jaś tyczny jako odmiana pienna wymaga wsparcia na konstrukcji z tyczek.

2. Fasola "Igołomska" - odmiana karłowa dorastająca do 50 cm, o dużych, równomiernie dojrzewających strąkach, łatwa do wymłócania. Nasiona fasoli mogą być również spożywane od razu po zbiorze oraz dowolnie przetwarzane.

3. Fasola "Red Kidney" - odmiana o nasionach w kształcie nerki o charakterystycznym ciemnym kolorze. Ma wysokie wymagania w uprawie. m.in. pH gleby powinno wynosić około 6-7. Z uwagi na wysokie walor smakowe, często obecna w polskiej kuchni.

Cena fasoli

Ceny skupu fasoli zachęcają do tego, żeby zająć się uprawą tej popularnej rośliny. Lubelszczyzna od lat stanowi polskie "zagłębie fasolowe", a rolnicy uprawiający podlegające skupowi odmiany fasoli mogą liczyć na atrakcyjne ceny skupu. Długoletnie doświadczenie najlepszych punktów nabywania fasoli bezpośrednio od jej producentów, sprawia, że mogą one zaproponować ceny adekwatne do jakości ziaren. Pracownicy punktów skupu dojeżdżają bezpośrednio do zainteresowanych gospodarstw celem ustalenia szczegółów transakcji. Współpraca ta obejmuje nie tylko Lubelszczyznę, ale także gospodarstwa położone w innych rejonach Polski.

Gdzie skup fasoli w województwie lubelskim? Największym miejscem skupu fasoli w województwie lubelskim jest Gospodarstwo Rolne Agrol, które działa na lokalnym rynku od ponad dwudziestu pięciu lat. Agrol prowadzi skup wszystkich typów fasoli, ale szczególnie zainteresowane jest skupem fasoli w następujących, omówionych wyżej, odmianach:

· “Piękny Jaś” (karłowy i tyczny)

· “Igołomska”

· “Red Kidney”

Ceny skupu zawsze adekwatne są do warunków w danym roku kalendarzowym. Firma dysponuje znacznymi powierzchniami magazynowymi, dzięki czemu jest w stanie kupować i przechowywać dowolne ilości towaru. Opłacalność uprawy fasoli pozostaje w Polsce na stałym poziomie. Cena fasoli w skupie zależy do warunków klimatycznych w danym roku i zawsze jest adekwatna do wysiłku i kosztów, jakie ponoszą jej plantatorzy.