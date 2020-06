Tygodniowy przegląd prasy (Lublin, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Lublina

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Lublin od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Lublinie istnieje ponad tysiąc ulic. Część z nich okazuje się być dość nietypowa, ze względu na swoją nazwę. Niektóre z nich nawiązują do słynnych postaci historycznych, które z Lublinem niewiele miały wspólnego albo do znanych postaci literackich, które na pewno nie kojarzą się bezpośrednio z Lublinem. Sprawdź je wszystkie! Wystarczy przejść do galerii!

Z każdym kolejnym tygodniem zmieniają się ceny owoców i warzyw na lubelskich targowiskach. Na targu przy ul. Ruskiej taniej kupimy pomidory, czereśnie oraz truskawki. Sprawdź, co jeszcze potaniało. Wystarczy przejść do galerii!