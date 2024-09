Tygodniowy przegląd prasy 1.09.2024: Lublin, 25.08-31.08.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Trwa najstarszy festiwal piwny w Polsce – Chmielaki Krasnostawskie. Jak co roku przyciągnął do Krasnegostawu tysiące entuzjastów tego trunku i dobrej muzyki.

Teren Muzeum Wsi Lubelskiej zmieni się w plan filmowy. Reżyserzy Arkadiusz Gołębiewski i Maciej Pawlicki będą tam kręcić „Zegar” i zapraszają do współpracy jako statysta lub statystka. Film opowiada o dramatycznych wydarzeniach z czasów II wojny światowej, które miały miejsce w Starym Ciepielowie i Rekówce.

To już w ten weekend! Pasjonaci, hobbyści i wszyscy szukający ciekawych inspiracji spotkają się na Targach Lublin. Odbędzie się tam Lubelski Festiwal Hobby & Biznes. To wydarzenie dla wszystkich, którzy szukają inspirujących atrakcji, chcą ciekawie spędzić ostatni weekend wakacji w rodzinnym gronie, pragną rozwijać swoje pasje.

W sobotę będziemy mogli przenieść się do czasów dawnych Słowian i Wikingów. W Wirydarzu Centrum Kultury wystąpi Percival, znany jako współtwórca muzyki do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” – muzyki, która zdobyła światowy rozgłos, wiele nagród i wyróżnień.

Święto plonów w województwie lubelskim to coroczna, hucznie obchodzona uroczystość. Już niedługo mieszkańcy i mieszkanki będą mogli podziwiać wspaniałe wieńce dożynkowe, degustować regionalne przysmaki i bawić się przy muzyce. Wiemy też, kto pojawi się na scenie.

W dzisiejszych czasach, kiedy przejrzystość finansowa urzędników publicznych staje się coraz ważniejsza dla obywateli, oświadczenia majątkowe mogą dostarczyć cennych informacji na temat stanu finansowego osób piastujących kluczowe stanowiska w administracji miasta. W Lublinie, podobnie jak w innych miastach Polski, samorządowcy zobowiązani są do składania takich oświadczeń.

Lublin, znany ze swojej bogatej historii i kultury, teraz zyskał nowy rozgłos dzięki najnowszej reklamie technologicznego giganta - Apple. W spocie zatytułowanym „The Relay”, promującym produkty firmy, wykorzystano sceny z lubelskich obiektów sportowych, w tym basenu olimpijskiego Aqua Lublin. To nie tylko promocja dla miasta, ale również dowód na uniwersalność i dostępność technologii Apple dla każdego, niezależnie od różnic w możliwościach fizycznych.

W niedzielę, 25 sierpnia, Lublin stał się areną wyjątkowego wydarzenia dedykowanego piłce nożnej kobiet. Pod hasłem "Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku", z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubelskiego ZPN, odbył się festiwal piłkarski dla dziewcząt. Celem kampanii jest popularyzacja futbolu kobiecego i pokazanie, że drużyna to coś więcej niż wspólne występy na boisku. Tego dnia, nie tylko wyniki sportowe były w centrum uwagi, ale również integracja, zabawa i promocja zdrowego trybu życia wśród młodych dziewcząt.

W gminie Wólka, przy Amfiteatrze w Jakubowicach Murowanych, odbywa się coroczne Święto Plonów, które jest nie tylko okazją do świętowania zakończenia żniw, ale również do zaprezentowania lokalnych tradycji, kultury i kulinariów. Święto Plonów to wydarzenie pełne muzyki, tańca, konkursów i pysznego jedzenia, które przyciąga zarówno mieszkańców gminy, jak i gości.