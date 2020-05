Trwa akcja: MASECZKI OCHRONNE dla każdego domu w gminie Wólka. Szyją m.in. KGW oraz Wóleckie Babeczki szyją maseczki

A trzeba pamiętać, że zapał mieszkanek gminy nie ustaje. W akcję włączają się coraz to nowe osoby z kolejnych miejscowości. Dzięki lokalnym władzom szyją nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale także Panie z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych czy Wóleckie Babeczki szyją maseczki. – My dostarczamy materiały niezbędne oraz zapewniamy wsparcie logistyczne i informacyjne. Reszta jest w zwinnych rękach naszych mieszkanek – podkreśla wójt gminy Wólka.

- Jestem zwolennikiem tego typu inicjatyw, które przede wszystkim integrują nasze społeczeństwo, rozwijają współpracę i zacieśniają więzi międzyludzkie, co w przyszłości na pewno przyniesie wymierne korzyści w kolejnych tego typu lub podobnych przedsięwzięciach – mówi Edwin Gortat, wójt gminy Wólka.

Justyna Ścibior założyła grupę pn. Wóleckie Babeczki szyją maseczki, by igłą i nitką nieść pomoc potrzebującym . -Jesteśmy grupą kobiet z inicjatywą, które tej wiosny, w dobie epidemii, zjednoczyły siły, by prosto z serca pomagać – opowiada.

Dzięki spontanicznej akcji wystartował pomocowy projekt: MASECZKI OCHRONNE dla każdego domu w gminie Wólka, który swoim zasięgiem obejmuje kolejne gminne miejscowości. Czy paniom uda się zrealizować cel? - Tego nie wiemy, ale na pewno wspólnymi siłami zrobimy wszystko, aby dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących mieszkańców – dodaje Justyna Ścibór.

Edwin Gortat, wójt gminy Wólka jest przekonany o tym, że taka inicjatywa ma sens. Najprostszym rozwiązaniem było zakupienie gotowych maseczek, ale nie o to chodzi. - Niezwykle istotne w tym wszystkim jest wyzwolenie w ludziach chęci do bezinteresownej pomocy, a co za tym idzie poczucia odpowiedzialności jedni za drugich oraz satysfakcji z tego, że wspólnie zrobili coś dobrego – tłumaczy.