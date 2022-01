Trasy spacerowe do 70 km od Lublina. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Lublina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 70 km od Lublina, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Lublinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Lublinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 32,52 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 289 m

Suma zejść: 187 m

Erishkigal poleca trasę mieszkańcom Lublina

Trasa średnio wymagająca ze względu na profil - kilka podbiegów (Lipsko Polesie, Szewnia Górna, Adamów, przed Krasnobrodem) i brak cienia. Na finiszu kaplica na wodzie, gdzie bije źródło krystalicznie czystej wody, która swoim zimnem doskonale ukoi zmęczone i bolesne po biegu nogi i stopy.

