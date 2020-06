Tegoroczny festiwal Falkon się nie odbędzie. Znamy powody. Na otarcie łez zobaczcie jak było na festiwalu rok temu

Nie należy zapominać o wytycznych sanitarnych narzuconym dużym imprezom. Na ich podstawie nie ma możliwości przeprowadzenia wydarzenia w takim formacie jak do tej pory. Organizatorzy nie wiedzą, jak będzie wyglądała sytuacja w listopadzie i czy obostrzenia zostaną poluzowane.

Problematyczne są także kwestie bezpieczeństwa. – Mamy ok. 400 wolontariuszy i każdemu z nich musimy zapewnić przyłbicę. Koszt zakupu to kilka tysięcy złotych. A to tylko jeden z wielu elementów – mówi Księski. Bezpieczeństwo musi zostać zagwarantowane także uczestnikom, co generuje dodatkowe koszty zakupu m.in. płynów do odkażania, maseczek itp.