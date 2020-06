Tęczowe Disco przed Pałacem Prezydenckim. W szeregach opozycji ostry spór ws. LGBT. Robert Biedroń: PO chowa głowę w piasek

Karta Rodziny, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, na nowo ożywiła dyskusję na temat miejsca i roli osób LGBT w polskim społeczeństwie. Społeczność LGBT postanowiła w Boże Ciało wyjść na ulicę i pokojowo zatańczyć przed Pałacem Prezydenckim. Zarówno prawa, jak i lewa strona zaczęły się wzajemnie oskarżać o prowokację. A co na temat zaistniałej sytuacji mieli do powiedzenie kandydaci opozycji?

Słowa prezydenta Andrzeja Dudy o „ideologii LGBT” wywołały falę komentarzy, zwłaszcza w szeregach opozycji. W odpowiedzi na Kartę Rodziny, działaczki LGBT utworzyły w mediach społecznościowych wydarzenie - Tęczowe Disco Pod Pałacem. Zachęcały w nim, aby w czwartek o godz. 19.00 zatańczyć przed Pałacem Prezydenckim w ramach protestu przeciwko – ich zdaniem – dyskryminującym słowom prezydenta.

Jednak jako że tego dnia wypadało Boże Ciało, a organizatorki nie dały jasno do zrumienia, kto jest inicjatorem akcji, politycy Koalicji Obywatelskiej oznajmili, że cała sprawa jest prowokacją ze strony PiS. Gdy przez internet pojawiały się ciągle nowe komentarze na temat wydarzenia, działaczki sprostowały informację o prawicowej prowokacji, podkreślając, że to one są organizatorkami. Było już jednak za późno. Politycy już prześcigali się we wzajemnych oskarżeniach.

Posłowie KO pisali o prowokacji PiS, parlamentarzyści PiS uznali, że prowokacją jest przeprowadzanie akcji w Boże Ciało, a posłowie Lewicy zarzucili KO, że ta bagatelizuje problemy osób homoseksualnych.

Koalicja Obywatelska: Temat zastępczy O Kartę Rodziny i słowa prezydenta Dudy została zapytana w czwartek na antenie TVN24 była kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. W odpowiedzi stwierdziła ona, że „nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT”, a temat jest „zastępczy i nieprawdziwy”. - Jeździłam po Polsce bardzo długo i bardzo dużo i rozmawiałam z ludźmi. To nie był temat, o którym Polacy chcieli rozmawiać. PiS, ponieważ traci popularność i zaufanie Polaków, bo chaos doprowadził w naszym kraju jest ogromny, nie ma ani jednej rzeczy, którą potrafiliby przeprowadzić, jest chaos w każdej dziedzinie, szukają tematów zastępczych. Myślą, że uda im się – jak w poprzednich wyborach parlamentarnych – kiedy wymyślili problem uchodźców – mówiła wicemarszałek Sejmu

W podobnym tonie wypowiadała się dziś szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

– Stwarza się sztucznie problemy i tym jest ta Karta Rodziny. Nie ma zagrożenia dla polskich rodzin. Polskie rodziny są po pierwsze zaopiekowane, po drugie dla wszystkich praktycznie i kandydatów i dla wszystkich Polaków jest to jedna z głównych trosk. W związku z tym stworzenie przez PiS sztucznego problemu, o którym my teraz rozmawiamy – mówiła w Radiu ZET.

Lubnauer mówiąc o małżeństwach jednopłciowych stwierdziła, że „nie ma takiego tematu i nigdy do prezydenta Rafała Trzaskowskiego tai projekt nie przyjdzie”. Lewica: PO chowa głowę w piasek Takie postawienie sprawy nie podoba się parlamentarzystom Lewicy. - No proszę, nigdy bym nie przypuszczała, że Katarzyna Lubnauer to taka sama konserwatystka jak PO. Kasiu, gdybyśmy czekali na społeczną akceptację dla edukacji kobiet, to nigdy byś nie była doktorem matematyki. To politycy są konserwatywni, nie społeczeństwo! - ironizowała w mediach społecznościowych Joanna Scheuring-Wielgus.

- Kaczyński korzysta ze starego narzędzia: szukania kozła ofiarnego. Tym razem to osoby LGBT+. A w takiej sytuacji PO chowa głowę w piasek – stwierdził natomiast, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, kandydat Lewicy na Prezydenta Robert Biedroń. - Nie ma czegoś takiego, jak ideologia LGBT. Jest za to ubóstwo dzieci, brak mieszkań, pustynnienie kraju, susza, bezrobocie. Ale rozwiązanie tych problemów wymaga realnego działania, a nie szczucia i dzielenia Polek i Polaków. - dodał lider Wiosny.

Szczerski: Atak na Kartę Rodziny pokazał przed jakim wyborem stoimy dzisiaj jako Polacy Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski mówił na antenie Polskiego Radia, że w Karcie Rodziny „nie ma żadnego elementu, który by czyjąkolwiek godność, szacunek do kogokolwiek naruszał”. - Natomiast w tych innych aspektach rzeczywiście ta Karta i atak na nią pokazały, przed jakim wyborem stoimy dzisiaj jako Polacy także w tych wyborach prezydenckich. Bo jak się okazuje, tak oczywiste sprawy, jak właśnie pomoc społeczna dla rodzin, jak konstytucyjne gwarancje małżeństwa czy wolność rodziców nie podobają się tym, którzy są konkurentami politycznymi prezydenta w tych wyborach. Polacy dokonają wyboru, czy są za wolnością rodziców, prawami socjalnymi rodziny i polską Konstytucją, czy przeciwni – stwierdził Szczerski.

Prezydent Duda: Ochrona dzieci przed ideologią LGBT Prezydent podpisał w środę rano Kartę Rodziny. Dokument ma gwarantować utrzymanie dotychczasowych świadczeń socjalnych i reprezentować w trwającej kampanii wyborczej wartości wyzwane przez Andrzeja Dudę.

Podczas swojego wystąpienia Andrzej Duda stwierdził również, że Karta Rodziny to również „ochrona dzieci przed ideologią LGBT”. Owa ochrona - zdaniem Dudy - ma polegać na „zakazie propagowania tej ideologii” w instytucjach publicznych.

Prezydent podkreślił, że nie zgadza się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. - Wobec wielu debat i prądów, które otaczają nas i usiłują przenikać do naszej rzeczywistości, a czasem siłą są nam wtłaczane, ta obrona rodziny jest konieczna – mówił Duda. - To jest obca ideologia, nie ma zgody na to, by mogło być to wprowadzane do naszego kraju – dodał. Andrzej Duda zaznaczył, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia roli rodziców przy prawie do decydowania o edukacji i przyszłości ich dzieci.

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste! Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią.