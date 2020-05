Teatr Muzyczny zaczyna w weekend świętowanie Dnia Teatru Publicznego oraz urodzin papieża. Widzów czeka wiele atrakcji

- Co roku o tej porze wrzało w ramach akcji organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – „Bilet do teatru za grosze”, obchodzonej od 2015 z okazji Dnia Teatru Publicznego - przypomina Ewa Sobkowicz, kierownik działu sprzedaży i promocji TM oraz specjalista ds. kontaktów z mediami i sponsoringu. - Za symboliczne 300 czy 500 groszy widzowie mogli zakupić w kasie teatru bilety na proponowany przez nas spektakl. Ciągnące się przez cały teatralny hol, schody i plac przed wejściem do naszego teatru kolejki po „bilety za grosze” były dowodem popularności akcji, ale i potwierdzeniem sympatii widzów w stosunku do Teatru Muzycznego w Lublinie - dodaje.

Tym razem artyści nie będą mogli zobaczyć widzów w przestrzeni swojego teatru, ale zapraszają spotkanie z „facebookową sceną”. W ramach akcji #CZEKAMY nie tylko oczekują na powrót publiczność, ale i szykują dla niej wiele atrakcji.