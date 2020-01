Teatr Muzyczny w Lublinie zaprasza przez cały styczeń. Sprawdź, na co możesz się wybrać

W pierwszym miesiącu nowego roku Teatr Muzyczny w Lublinie (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5) oferuje wielbicielom operetek, musicali i innych odmian widowisk muzycznych kilka interesujących spektakli. Nie zapomniano też o najmłodszych widzach.

Już w najbliższą środę i czwartek (8-9 stycznia) oraz nieco później, 22 stycznia (środa), zawsze o godz. 10.00, najmłodsi widzowie będą mogli uczestniczyć w przedstawieniu przygotowanym na podstawie bajki Jana Brzechwy "Kot w butach". W akcję sceniczną widowiska może włączać się publiczność, dla której realizatorzy przewidzieli nagrody za odpowiedzi na zagadki różnych bajkowych postaci. - Autor scenariusza i jednocześnie reżyser, Jerzy Turowicz, wprowadził do spektaklu również nowe postaci - wyjaśnia Ewa Sobkowicz, kierownik działu sprzedaży i promocji Teatru Muzycznego oraz specjalista ds. kontaktów z mediami i sponsoringu. - Młodziutka publiczność będzie więc mogła śledzić nieznane dotąd historie o najsłynniejszym kocie i jego Panu Janku. Wśród wielu przygód spotykają oni na swojej drodze przemądrzałe kuropatwy, dzielne zające, a także czarownicę i czarnoksiężnika, który zmienia się w groźnego lwa, sprytną żmiję, a nawet w mysz. Jak w każdej z bajek - wszystko dobrze się kończy, Janek żeni się z królewną, a Kot... łapie myszy w królestwie.

W dwa kolejne poniedziałki, 13 i 20 stycznia, o godz. 11.00, najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć niezwykle dowcipną, osadzoną w realiach dawnego Lublina opowieść z morałem, zatytułowaną "Kozucha Kłamczucha". Z pewnością widowisko to, wyreżyserowane przez Jerzego Turowicza, przypadnie do gustu dzieciom w różnym wieku. - Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w małej chatce z okienkami, mieszkała Gospodyni ze swym psem Hałaskiem, kotem Mruczkiem i Kozuchą, którą właśnie kupiła na jarmarku - przypomina fabułę Ewa Sobkowicz. - Gospodyni miała dobre serce, przygarnęła więc do swego domu sierotkę Zazulkę i cieszyła się, że będzie miała pomoc w gospodarskich pracach. Zazulka bardzo się starała sprostać wymaganiom Gospodyni, ale Koza??? Niesforna Kozucha wymyślała coraz to nowe figle i psoty, żeby pokrzyżować starania Zazulki, aż w końcu zagniewana Gospodyni wygnała sierotkę z domu, a zaraz potem również i Kozę.

Jakie były dalsze perypetie i przygody Kozuchy Kłamczuchy? Czy poszła po rozum do głowy? Jak zakończyła się cała historia? Tego najmłodsi widzowie dowiedzą się w czasie akcji wesołego, roztańczonego i rozśpiewanego spektaklu, w którym będą mogli wtórować Kozie w jej piosenkach, a także przekonać się, że kłamstwo nie popłaca, a jeżeli nawet się zdarzy, lepiej się przyznać, przeprosić i pojednać, bo prawda i zgoda budują! Dwukrotnie w trzeci weekend miesiąca (17-18.01, piątek-sobota, godz. 18.00) Teatr Muzyczny oferuje swym bywalcom wiązankę festiwalowych wspomnień. Wspaniała zabawa gwarantowana! - Tym razem w ramach wspólnej zabawy zaprosimy Państwa do wysłuchania największych festiwalowych przebojów - informuje kierownik działu sprzedaży i promocji Ewa Sobkowicz. - "Od Opola do San Remo" - to przekrój hitów, które wykonywali znani i do dziś uwielbiani artyści tacy jak: Maryla Rodowicz, Violetta Villas, Anna Jantar, Danuta Rinn, Jerzy Połomski, Andrzej Rosiewicz, Demis Roussos czy zespół Boney M.

Natomiast pod koniec miesiąca (piątek-sobota, 24-25 stycznia), będzie można obejrzeć "Barona Cygańskiego" w reżyserii Zbigniewa Czeskiego. Obydwa spektakle rozpoczną się o godz. 18.00. W każdym z nich udział bierze po 100 wykonawców (soliści, chór, balet, orkiestra). - To z pewnością najpopularniejsze i najbardziej lubiane dzieło Johanna Straussa (syna) - operetka w trzech aktach, której premiera miała miejsce w 1885 roku w Wiedniu - zauważa Ewa Sobkowicz. - Historia pięknej Cyganki - Saffi i jej miłości do węgierskiego szlachcica - Barinkaya, stała się inspiracją dla wielu pięknych melodii oraz malowniczych scenerii. Cygański żywioł przeplata się tu z wiedeńską elegancją, humor z refleksją, wielkie sceny zbiorowe z nastrojowymi ariami i duetami, a muzyka Johanna Straussa nie wymaga rekomendacji. Akcja spektaklu rozgrywa się na pograniczu węgiersko-tureckim w połowie XVIII w. Do zrujnowanej posiadłości, na której swój obóz rozłożyli Cyganie, (a według legendy znajduje się zakopany stary turecki skarb) powraca po światowych wojażach syn dawnego wojewody Sandor Barinkay (tytułowy Baron Cygański). Na dzień dobry otrzymuje od starej Cyganki Czipry wróżbę dotyczącą nieodległego wzbogacenia się i ożenku. W stosunku do jego osoby ma plany Kalman Żupan – handlarz świń, ojciec pięknej Arseny, w której jednak kocha się syn jej guwernantki Ottokar. Żupan inicjuje spotkanie z Barinkayem, podczas którego młodzieniec zakochuje się w Arsenie i deklaruje chęć zawarcia małżeństwa. Arsena stawia jednak warunek – wyjdzie tylko za barona. To uciążliwe zawarowanie jest wybiegiem, mającym na celu zablokowanie drogi do serca Arseny, które należy już do Ottokara.

Barinkay podsłuchuje ich rozmowę podczas schadzki i wzburzony odchodzi w kierunku cygańskiego obozu, gdzie zostaje… cygańskim wojewodą, w dodatku po chwili zaręczonym już z cygańską pięknością Saffi. Przepowiednia Czipry wskazuje Barinkayowi położenie ukrytego skarbu. Z szykowanych mu przez Carnera kłopotów wybawia go przybycie księcia Homonaya, który werbuje ochotników na wojnę turecką – a ta, jak to wojna - przecina w mig wszystkie spory. Okazuje się również, że Saffi nie jest wcale Cyganką, a pełnej krwi księżniczką, co wprawia Barinkaya w nie lada konsternację. W ostatnim dniu miesiąca, 31 stycznia (piątek) lubelska publiczność będzie miała kolejną okazję do przypomnienia sobie widowiska muzycznego "WinyLove Story" (Muzyczne hity z czasów wielkiej płyty) w reżyserii Urszuli Lewartowicz, osadzonego w czasach bigbitu, potańcówek i miłości do muzyki. Trzon muzyczny widowiska tworzą znane polskie przeboje z końca lat 60. ubiegłego stulecia, które wykonywali znani i do dziś uwielbiani artyści, m.in. Kasia Sobczyk, Karin Stanek, Helena Majdaniec, Maria Koterbska, Krzysztof Klenczon, Ryszard Poznakowski, Jerzy Matuszkiewicz, Seweryn Krajewski, Matusz Święcicki, Jerzy Połomski, Piotr Szczepanik, Bogdan Łazuka.

- WinyLove Story - to podróż w czasie do okresu Wielkiej Płyty – nie tylko tej konstrukcyjnej, ale przede wszystkim tej winylowej – będącej materialnym symbolem pięknego okresu w rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej - proponuje Ewa Sobkowicz. - W tle bigbitowych rytmów rozgrywa się historia miłosna marynarza i maturzystki. Nie jest to jednak opowieść rzewna ani ckliwa. Perypetie głównego bohatera okraszone zostały dużą dawką humoru i dowcipu. Akcja widowiska rozgrywa się w wakacyjnej scenerii, przywodząc na myśl chwile relaksu i odpoczynku, które upływają najprzyjemniej tam, gdzie „morza szum, ptaków śpiew”… Aktualności Teatru Muzycznego w Lublinie można na bieżąco śledzić na www.teatrmuzyczny.eu. Bilety mogą zostać zakupione zarówno w kasie, jak i przez Internet. Na wszystkie wydarzenia możliwa jest również telefoniczna wstępna rezerwacja biletów.

