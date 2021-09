Teatr Muzyczny w Lublinie przygotował na październik szereg atrakcji! Sprawdź, na co możesz się wybrać

W drugi weekend miesiąca - 9 października (sobota), o godz. 18.00 oraz 10 października (niedziela), o godz. 17:00 widzowie będą mieli możliwość obejrzenia widowiska "Hallo Szpicbródka" w reżyserii Mirosława Siedlera. Jest to adaptacja sceniczna według scenariusza filmowego Ludwika Starskiego. Jeśli film Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jahody z 1978 roku "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy", jest wciąż jednym z największych przebojów w historii polskiego kina, to lubelski spektakl również staje się wielkim teatralnym przebojem.

- Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa - przypomina czas i miejsce akcji kierownik działu sprzedaży i promocji Teatru Muzycznego Ewa Sobkowicz - teatrzyk rewiowy „Czerwony Młyn” przeżywa finansowy i artystyczny kryzys. Na scenie i za kulisami, szkoda gadać. Na widowni pustki, a właściciel nie ma już pieniędzy na wypłaty dla artystów. Gdy w teatrze pojawia się komornik i chce zająć majątek teatru, niespodziewanie zjawia się także elegancki dżentelmen, inżynier Fred Kampinos i proponuje swoją pomoc w ratowaniu sceny bo... kocha teatr? A może ma zupełnie inny cel? Bardziej od tego, co dzieje się na scenie, interesuje go jednak tancerka Anita i sąsiadujący z teatrem bank... Jak potoczą się losy bohaterów? Czy Fred Kampinos zakocha się… w teatrze? Przekonamy się o tym już niebawem. Szpicbródka w Lublinie!!!

- Koncert "W duecie z Muzycznym" to koncert o miłości - romantycznej, nostalgicznej, twórczej, nieszczęśliwej, a nawet tragicznej, której zawsze towarzyszą oczarowanie i tęsknota... - obiecuje Ewa Sobkowicz. - Publiczność będzie mogła zatopić się w całej palecie tych uczuć. I będzie też mogła ona przeżyć niezwykłe chwile z naszymi artystami. Solistom towarzyszyć będzie zespół muzyczny. Ze sceny rozbrzmiewać będą najpiękniejsze utwory z musicali oraz piosenki o miłości wielkich diw muzyki rozrywkowej. Mamy nadzieję, że wzruszymy naszą publiczność, ale i porwiemy ją do tańca, bo miłość ma wiele odcieni!

"O krasnoludkach i sierotce Marysi" - to bajka przygotowana została na podstawie baśni literackiej Marii Konopnickiej pod tym samym tytułem - zauważa Ewa Sobkowicz. - Jerzy Turowicz, autor scenariusza i jednocześnie reżyser, wprowadził do spektaklu nowe postaci, uwspółcześnił bajkę. Młodziutka publiczność będzie więc mogła śledzić nieznane dotąd historie o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wśród wielu przygód spotykają oni na swojej drodze gęsi, żabę która śpiewać nie potrafi, ale śpiewa, lisa Sadełko...

Wystąpią: Kamila Lendzion, Anna Barska, Paulina Janczaruk, Dorota Szostak-Gąska, Jakub Gaska i Patryk Pawlak. Znakomici soliści zaśpiewają miłosne hity wszech czasów. W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze utwory muzyki rozrywkowej i musicalowej traktujące o miłości, m.in. takie jak": "Woman in Love", "Memory", "I will always love You" czy "Only You".