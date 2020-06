Teatr Muzyczny w Lublinie mimo epidemii koronawirusa nie przestaje funkcjonować. Sprawdź propozycje na czerwiec i lipiec

- Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci" - informuje Ewa Sobkowicz, kierownik działu sprzedaży i promocji TM oraz specjalista ds. kontaktów z mediami i sponsoringu. - Projekt "Z Teatrem Muzycznym na kwarantannie" to trzy cykle, które będziemy prezentować na naszym Facebooku i kanale YouTube przez cały czerwiec i lipiec – dodaje.

"Teatralne czytanki" - seria filmów skierowanych do dzieci i młodzieży

- Nasi soliści będą czytać wybrane przez siebie fragmenty skierowanych do młodego widza utworów literackich - odpowiedników spektakli z repertuaru TM - wyjaśnia Ewa Sobkowicz. - Rozpoczną "Anią z Zielonego Wzgórza", a potem zaprezentują kolejno: "Calineczkę", "Kopciuszka", "Kota w butach", "Królewnę Śnieżkę", "Pinokia" i "Legendę o Czarciej Łapie". Na razie nie możemy zaprosić młodych widzów do Teatru, ale mamy nadzieję, że teksty, które przeczytamy, zachęcą naszych milusińskich do bezpośredniego uczestnictwa w tych przedstawieniach, kiedy to będzie już możliwe - uzupełnia.