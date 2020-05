Tak chomik europejski przegania psa. Zobacz film nagrany w podlubelskiej Kalinówce

- Słyszałem, że te chomiki potrafią być agresywne, znam opowieści, że zaatakowały nieduże psy, ale to co zobaczyłem szczerze mnie zdziwiło

Chomiki europejskie to dosyć pokaźne zwierzątka, a co więcej często pokazują, że nikogo się nie boją. - Kilka dni temu byłem na spacerze z psem w podlubelskiej Kalinówce. Nagle z wysokiej trasy wyskoczył chomik - opowiada pan Łukasz, który spotkanie z zwierzęciem nagrał telefonem.

Chomik wychylił się z trawy, stanął na dwóch łapkach i zaczął wydawać piski. W ogóle się nie przestraszył człowieka z psem. Co więcej, kiedy mężczyzna zaczął odchodzić, chomik ruszył w pościg.

Tomasz Buczek, biolog który przeprowadził inwentaryzację chomika europejskiego w Lublinie, tłumaczy, że spotkanie chomika na wsi nie jest niczym niezwykłym. - To zwierzę mieszkało na stepach, a kiedy zaczęły one zanikać a ludzie zajmowali tereny pod pola uprawne, to chomik zaczął się tam dobrze czuć - opowiada.