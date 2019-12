Tajemnica kapliczki Świętego Mikołaja przy ul. Chodźki w Lublinie. Zobacz zdjęcia!

Na niewielkim wzgórku, tuż przy chodniku obok krawędzi ul. Chodźki znajduje się murowana otynkowana kapliczka utrzymana w typie wnękowym. Jest ona dwudzielna i kryta czterospadowym daszkiem. Wiedzie do niej siedem schodków. Zwieńczenie obiektu stanowi krzyż. Niszę zamyka metalowa krata, a za nią jeszcze niedawno umieszczona była gipsowa figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ale, jak się okazuje, znajdowała się ona tam tylko „gościnnie”. Dziś we wnętrzu stoi jedynie wazon z kwiatami oraz niewielki obrazek o treści religijnej.

Kapliczka powstała 114 lat temu z fundacji Leona Chrzanowskiego, o czym informuje napis na tylnej jej ścianie. A poświęcona jest Świętemu Mikołajowi.

Ale dlaczego ten właśnie święty jest jej patronem?

- Kapliczkę ufundował w 1905 roku mój pradziadek Leon Chrzanowski herbu Nowina – informuje Włodzimierz Chrzanowski, właściciel lubelskich firm „Locomotiva” i „Stalmet”. - Był on sędzią Sądu Grodzkiego, jak również prowadził w naszym mieście działalność gospodarczą. Leon Chrzanowski wraz ze swymi braćmi brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921 i bronił kościoła na wzgórzu staromiejskim na Czwartku. Wszyscy bracia do tego stopnia wykazali się męstwem, że na ich cześć i w podziękowaniu za dokonania frontowe w tym lubelskim kościele pw. Św. Mikołaja umieszczona została stosowna tablica pamiątkowa. Znajduje się ona tam do dnia dzisiejszego.