Ta aplikacja pomoże Ci zadbać o zdrowie. Comarch HealthNote i dokumenty medyczne masz zawsze pod ręką

Comarch HealthNote: parametry życiowe zawsze pod ręką

Każdy opis hospitalizacji, wynik laboratoryjny, badanie USG, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, a czasem nawet zalecenia z konsultacji lekarskiej dostajesz w postaci wydruku. I z pewnością gdzieś w domu masz wszystkie swoje dokumenty medyczne. Nawet jeśli Ci się któryś zawieruszy, możesz zwrócić się do przychodni czy szpitala z wnioskiem o wydanie dokumentacji medycznej. Niestety zabiera to trochę czasu i pieniędzy. Poza tym coraz częściej zdarza Ci się zarejestrować na wizytę zaraz po pracy, a także do specjalistów, którzy przyjmują w różnych przychodniach, prawda? Twoja dokumentacja medyczna stale się powiększa. A gdyby tak ściągnąć na telefon aplikację, która Twoje zdrowie kontroluje na bieżąco?

Teraz możesz trzymać wszystkie dane dotyczące stanu Twojego zdrowia zawsze pod ręką i pokazać je lekarzowi, nie przygotowując się do tego wcześniej. Elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwia życie. Jak to zrobić? Wystarczy zainstalować w swoim telefonie komórkowym aplikację Comarch HealthNote. Możesz ją ściągnąć bezpłatnie z AppStore lub GooglePlay. Dane przechowywane są w bezpiecznej chmurze Comarch EHR. Nikt oprócz Ciebie nie będzie mógł do nich zajrzeć. Najwyżej lekarz, jeśli będziesz tego chciał.

Zbieraj i udostępniaj dane medyczne

W aplikacji będziesz mógł wprowadzać wyniki badań i pomiarów (np. poziomu cukru czy ciśnienia tętniczego), a potem oglądać je w postaci wykresów lub tabel. Bez problemu zanotujesz czas i charakter swoich dolegliwości, zeskanujesz i przejrzysz dokumenty medyczne. Elektroniczna dokumentacja medyczna pomoże Ci trzymać rękę na pulsie.

Jeśli oprogramowanie przychodni czy szpitala będzie miało możliwość automatycznego przesłania wyników na Twój telefon – aplikacja Comarch HealthNote na to pozwoli. A także na pokazanie wyników lekarzowi. Nie musi być on specjalnie na to przygotowany. Jeśli tylko w swoim gabinecie będzie miał komputer podłączony do internetu, wystarczy że otworzy stronę healthnote.pl/dla-lekarza, a Ty jako pacjent zeskanujesz widoczny kod QR.

Pamiętaj, że dostęp do aplikacji możesz zabezpieczyć, jak chcesz:

· hasłem,

· kodem PIN,

· odciskiem palca

· usługą rozpoznawania twarzy (face ID).

Aplikacja, która dba o zdrowie

Z aplikacją Comarch HealthNote nie rozbawisz już lekarza stwierdzeniem, że nadal nie pamiętasz, jaki lek codziennie od 10 lat bierzesz na cukrzycę czy nadciśnienie. Nie będziesz też namyślał się przez kwadrans na temat przebytych chorób i leków, na które jesteś uczulony. Wystarczy, że klikniesz dwa razy w smartfonie i odpowiesz na wszystkie pytania lekarza śpiewająco. Zdrowotna aplikacja jest bardzo intuicyjna w obsłudze, a otagowanie i opisanie dokumentów ułatwia przeglądanie danych. A już niedługo, w oczekiwaniu na wizytę, będziesz mógł w swojej aplikacji wypełnić wywiad medyczny. Wszystko to oszczędzi czas potrzebny na formalności. Lekarz będzie mógł skupić się na dokładniejszym zbadaniu Ciebie i rozmowie o zaleceniach.

Pobierz aplikację na Iphone

Pobierz aplikację na Android