SOR przy ul. Jaczewskiego może przyjąć pacjentów już w sobotę

- Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Prace budowlane zostały zakończone. Trwają prace porządkowe, które mają na celu przygotowanie oddziału do ponownego otwarcia. Remont przewidziany był do 20 grudnia, czyli w piątek jeszcze SOR będzie zamknięty. Powinniśmy go uruchomić dla pacjentów od soboty - informuje Marta Podgórska, rzecznik prasowy SPSK4.

Przez miesiąc działalność SOR przy Jaczewskiego była mocno ograniczona. Przyjmowani byli tylko pacjenci z udarami, urazami wielonarządowymi i z zawałami. Powodem był remont oddziału ratunkowego. Chodziło o prace związane z termomodernizacją szpitala. Wymieniane były okna, parapety i instalacja ciepłownicza.

Na dniach w Lublinie będą działać znów trzy SOR-y: przy al. Kraśnickiej, szpitalu MSWiA przy Grenadierów oraz właśnie przy Jaczewskiego.

SPSK4 przechodzi lifting

Zakończenie robót na oddziale ratunkowym SPSK4 nie oznacza końca inwestycji w szpitalu przy Jaczewskiego, bo prowadzone są tam intensywne prace związane z modernizacją energetyczną budynków. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 mln zł. Chodzi o termomodernizację budynku głównego szpitala oraz budynku przychodni przyszpitalnej, mieszczących się przy ul. Jaczewskiego. W ramach inwestycji nastąpi również zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana stolarki. Projekt zakłada również wykonanie instalacji fotowoltaicznej.