Skutki ptasiej grypy w powiecie lubartowskim wyceniono na prawie 9 mln złotych. Ponad połowa to odszkodowania dla przedsiębiorców

Straty wywołane wirusem ptasiej grypy na Lubelszczyźnie oszacowano na 8 mln 960 tys. złotych.

- To są bardzo wysokie kwoty – mówi Paweł Piotrowski, Wojewódzki Lekarz Weterynarii. – Koszty dotyczą zarówno utylizacji zwierząt, jak i samego procesu sprzątania czy dezynfekcji – dodaje.

Wojewoda Lubelski ogłosił w poniedziałek, że w momencie zakończenia szacowania strat wystąpi z wnioskiem o

przyznanie rolnikom odszkodowań.

Same odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek wirusa wyniosą prawie 6,5 mln złotych.

Wynagrodzenie osób, które wykonują działania na terenie obszaru zapowietrzonego oszacowano na 450 tys. złotych. Koleje 500 tys. to zakup mat dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej, w tym masek, obuwia ochronnego czy rękawic oraz worków służących do pakowania martwych ptaków. Na środki dezynfekcyjne do mat oraz bieżącą pracę w obszarze zapowietrzonym przeznaczono 20 tys. złotych.