Ścieżki spacerowe do 70 km od Lublina. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 5 - 6 listopada

Trasy spacerowe w pobliżu Lublina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 70 km od Lublina, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,54 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m

Spacerowiczom z Lublina trasę poleca Ewanna

Trasa spacerowa/ biegowa /rowerowa po Starym Gaju w Lublinie, 4,5km, część przebiega przez rezerwat brzozy czarnej, początek przy torach na ścieżce wiodącej od pętli autobusowej.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,07 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 152 m