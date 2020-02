Samo piękno - kiermasz rzeczy wyjątkowych. Niedziela pod znakiem Lubelskiego rękodzieła

- Targ służy przede wszystkim dobrej wymianie energii i wzmacnianiu przyjacielskich relacji – wskazują organizatorzy.

Wystawcy to osoby z pasją, które wpisują się w idee promowaną przez twórców wydarzenia. Chodzi o Przestrzeń pozytywnej Wibracji. Organizatorzy kryjący się za nazwą Samodobro stanowią otwarty projekt, skupiający ludzi z pasją, którzy chętnie dzielą się nią z innymi.

Na targach uczestnicy można nabyć niebanalną biżuterię sztukę naścienną i użytkową, torby, torebeczki i akcesoria, eco kosmetyki i ceramikę. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Szczególnie, że zbliżają się Walentynki, a to doskonała okazja, by obdarować drugą połowę czymś wyjątkowym. - Mamy nadzieję, że u nas znajdziesz ten idealny i wyjątkowy prezent, z którego wsparciem docenisz obecność bliskich istot, dziękując im za to że są - czytamy na stronie Facebookowego wydarzenia.