Salony fryzjerskie w Lublinie przeżywają oblężenie. Kolejki nawet do lipca

- Pracujemy od godz. 7.15 do 21 przez sześć dni w tygodniu. Sama dziennie strzyżę dwanaście osób. Wizyty nie są aż tak odległe, bo pierwszy wolny termin mam 9-10 czerwca. Jest sporo roboty, bo panowie przez czas epidemii zdążyli nieźle zarosnąć. Wchodząc do zakładu wyglądają jakby wrócili z lasu, a wychodzą na zewnątrz już odpowiednio zadbani - mówi Oksana Kieliszek z Barber Schron przy ul. Orlej w Lublinie.

Fryzjerzy zauważają, że klientki są spragnione nie tylko nowej fryzury, tęsknią również za atmosferą panującą w salonach. - Działa to również w drugą stronę. Wizyta u fryzjera to nie tylko pielęgnacja włosów, ale czas na relaks i poprawę samopoczucia. Co prawda nie możemy częstować teraz kawą, ani ciasteczkami, ale staramy się to wynagrodzić poprzez dłuższy masaż głowy czy bonus w postaci laminowania włosów.