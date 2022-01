Rowerem do 8 km od Lublina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem w okolicy Lublina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Lublina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Lublinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 23 stycznia w Lublinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 1 148,82 km

Czas trwania wyprawy: 71 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 180 m

Suma podjazdów: 3 016 m

Suma zjazdów: 3 017 m

Arturooo poleca trasę rowerzystom z Lublina

Piętnaście dni przygody podczas wakacyjnej wyprawy z 11-to letnim synem. Nasza trasa wiodła po wschodnim i północno – wschodnim obszarze Polski, od Lublina po Pola Grunwaldu z dojazdem na stację PKP w Olsztynku. Dzienny dystans oscylował wokół 90 km. Najdłuższy to 103 km jednego dnia, najkrótszy – 63 km. Łącznie z dojazdami, w nogach mamy 1220 km. Widać to na jednej z ostatnich fotografii. Ślad trasy z Garmina został przekonwertowany na plik GPX, który spłaszcza i skraca dokładność.