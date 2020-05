Przyjaźń "za kratami" skończyła się w momencie, gdy jeden z mężczyzn nie chciał iść po alkohol. Został pobity i okradziony

Dwóch mieszkańców Lublina poznało się i zaprzyjaźniło za więziennymi kratami. Po odzyskaniu wolności umówili się na wspólne spożywanie alkoholu. Najpierw spotkali się „na mieście”, a następnie udali się do domu 35-latka.

Gdy skończył się alkohol sytuacja zrobiła się napięta. Gdy lublinianin odmówił pójścia do sklepu, jego kolega oraz przebywający w mieszkaniu 47-latek pobili go i okradli. Zabrali mu kurtkę oraz pieniądze. Mężczyzna uciekł do pobliskiego sklepu i zawiadomił o całej sprawie policję.

Mundurowym udało się zatrzymać dwóch mężczyzn. Obaj usłyszeli zarzut rozboju. 35-latek odpowie w warunkach multirecydywy. Na wniosek śledczych zastosowano wobec nich areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Jednemu z mężczyzn grozi do 12 lat więzienia. Lublinianin może spodziewać się zaostrzonej kary.