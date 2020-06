Przegląd tygodnia w Lublinie, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lublina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ranking ginekologów w Lublinie według opinii pacjentek. Poznaj TOP20”?

Przegląd tygodnia Lublin od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ranking ginekologów w Lublinie według opinii pacjentek. Poznaj TOP20 Na podstawie opinii pacjentek zamieszczonych na portalu znanylekarz.pl udało nam się stworzyć ranking dwudziestu najlepszych ginekologów. Wystarczy przejść do galerii! 📢 Koronawirus. Nowe przypadki zakażeń w woj. lubelskim. 259 zachorowań w Polsce W kraju mamy 259 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy z nich zanotowano w woj. lubelskim - poinformowało w sobotę rano Ministerstwo Zdrowia. W Polsce odnotowano sześć kolejnych zgonów. 📢 Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją!

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Lublin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lublinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejny protest przeciwko wycince przy Lipowej. Posadzili drzewo Kolejna odsłona akcji protestacyjnej w związku z planowanym usuwaniem drzew z ul. Lipowej. Tym razem społecznicy posadzili drzewo. Nadali mu imię Joanna - na cześć jednej z najbardziej aktywnych w walce w wycinką mieszkanek ulicy. 📢 Nowy przypadek koronawirusa w województwie lubelskim. Mężczyzna z kwarantanny granicznej Na terenie województwa lubelskiego mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem. To mężczyzna w wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, z kwarantanny granicznej. W całym kraju potwierdzono 233 nowe przypadki zakażenia.

📢 Wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Truskawkowa pełnia księżyca nad woj. lubelskim (5. 06. 2020) 5 kwietnia po raz pierwszy w tym roku będzie można podziwiać "truskawkowy księżyc". Dziś mamy świetne warunki do wykonania ciekawych zdjęć tego zjawiska. Dlaczego ostatnia pełnia tej wiosny nazywana jest "pełnią Różowego Księżyca"?

📢 Zaginione dzieci z Polski. Rozpoznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Przedstawiamy galerię osób, które w dniu swojego zaginięcia nie ukończyły 18 roku życia. Są poszukiwani przez swoje rodziny oraz Fundację ITAKA. 📢 Były ksiądz Piotr Natanek znów prawi kazania. Ma tysiące wyznawców Były ksiądz Piotr Natanek spod makowskiej Grzechyni (pow. suski) znów organizuje spędy swoich wyznawców. W niedzielę w jego "sanktuarium", według jednej z obecnych tam osób, miało być nawet do dwóch tysięcy osób. - Ci ludzie są zagrożeni nie tylko teoriami tego człowieka, bo robi im wodę z mózgów i przekazuje pełne nienawiści słowa, ale także koronawirusem i stanem jego budowli - denerwuje się mieszkaniec Oświęcimia, który w sekcie byłego księdza ma rodzinę. Chce ich stamtąd wyciągnąć. 📢 TOP 10 miejsc na krótką wycieczkę z Lublina. Na dojazd wystarczy godzina. Sprawdź nasze propozycje! Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle ciepło. Temperatura sięgnie nawet 26 stopni. To idealny czas, by "wyskoczyć" za miasto. Polecamy Wam 10 miejsc w okolicach Lublina, do których dotrzecie samochodem w około godzinę. Każda z nich jest warta odwiedzenia. Jaką miejscowość lub atrakcję dodalibyście do naszej listy? Piszcie w komentarzach!

📢 Wypadek we wsi Skrzynice koło Lublina. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne Tragiczny w skutkach wypadek w miejscowości Skrzynice Pierwsze w powiecie lubelskim. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

📢 Wesele a koronawirus. Najważniejsze wytyczne sanitarne na wesela 2020 - sprawdź, co cię czeka na imprezie weselnej Wybierasz się w najbliższym czasie na wesele i chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać? Zobacz, jakie są najważniejsze wytyczne sanitarne i obostrzenia! 📢 Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Urszulinie z lubelskimi Kołami Gospodyń Wiejskich. Zobacz galerię! W środę - 3 czerwca, prezydent Andrzej Duda spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich. W wydarzeniu wziął udział m.in. wójt gm. Wojciechów - Artur Markowski, KGW ze Stasina oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Sporniaczanki Ska" ze Sporniaka. Prezydent otrzymał tradycyjną wojciechowską podkowę - przygotowaną przez Kuźnię Wojciechów Romana Czernieca, wydawnictwa nt. Ziemi Wojciechowskiej oraz zaproszenie do Wojciechowa (wraz z Pierwszą Damą) na przyszłoroczne XXVII Warsztaty Kowalskie i Ogólnopolskie Spotkania Kowali. Zobacz galerię zdjęć!

📢 Poznaj lubelskich kapłanów. Oto najbardziej znani księża z Lublina, których zna cała Polska W miniony czwartek obchodziliśmy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie najbardziej znanych księży z Lubelszczyzny. Kapłani z Lublina są znani w całej Polsce. Wystarczy przejść do galerii! 📢 Znamy wyniki badań na koronawirusa w Świdniku. Brak nowych przypadków Lubelski sanepid przekazał informację na temat wyników badań na obecność koronawirusa u pracowników świdnickiego urzędu pracy. Mieli oni kontakt z przypadkiem potwierdzonym. Nie stwierdzono u nich zakażenia. Wynik ujemny ma także starosta, Łukasz Reszka. 📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Protestowali w obronie drzew w Lublinie. ''Krzysztof nie przesadzaj'' Po niedzielnej akcji wycinania drzew przy ul. Lipowej mieszkańcy znów protestują. W czwartek zebrali się pod lubelskim ratuszem. W ten sposób chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec wycinki i przesadzania drzew w związku z przebudową Al. Racławickich oraz ulic Lipowej i Poniatowskiego. 📢 Afrykański ślimak na lubelskich Tatarach. Giganta zauważył przechodzień Jego skorupa ma wielkość męskiej pięści, a noga z trudnością mieści się na dłoni. Afrykański ślimak Achatina prawie zginął na Tatarach w Lublinie. Życie uratowała mu szybka interwencja przypadkowego przechodnia i pracowników lubelskiego egzotarium. 📢 Nowy przypadek koronawirusa w pow. puławskim. Kolejne zarażenia w Polsce Ministerstwo Zdrowia podało informację o kolejnych zarażeniach w Polsce. W woj. lubelskim odnotowano jeden nowy przypadek koronawirusa.

📢 Fabryki, odlewnia, pralnia. Dawne zakłady przemysłowe Lublina. Jak wyglądają dzisiaj? Fabryki, odlewnia, pralnia - to tylko niektóre z zakładów, które można zobaczyć w Lublinie. Przypominamy galerię zdjęć prezentującą to jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają obecnie. To nie lada gratka dla miłośników naszego miasta i historii Lublina. Wystarczy przejść do galerii! 📢 Kiedy otwarcie Parku Avia w Świdniku? - Chcielibyśmy jak najszybciej - mówią władze miasta. Zobacz galerię zdjęć! Park Avia to największy kompleks sportowo-rekreacyjny w powiecie świdnickim. Kwietniowe otwarcie zostało przełożone ze względu na epidemię koronawirusa. Kolejny etap odmrażania gospodarki pozwala jednak na korzystanie z basenów. Kiedy więc można spodziewać się otwarcia kompleksu?

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur