Przegląd tygodnia w Lublinie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Już w najbliższą niedzielę 28 czerwca Polacy zagłosują w wyborach prezydenckich! Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie powołało obwodowe komisje wyborcze, których zadaniem jest m.in. prowadzić nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania. Publikujemy pierwszą część listy wszystkich członków komisji z Lublina. Wystarczy przejść do galerii!

Bieżące informacje, poradniki, zapowiedzi, relacje, a wszystko w lekkiej i nowoczesnej formie - za to wszystko lublinianie pokochali bezpłatną gazetę Lublin Nasze Miasto. Po koronawirusowej kwarantannie wróciła ona w czwartek (25 czerwca) na ulice naszego miasta. I będzie tam gościć coraz częściej!

Wzmożone patrole SOK-istów i co piątek specjalna akcja na przejazdach kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe tego lata chcą zadbać o bezpieczeństwo.

W czwartek rano 60-letni mieszkaniec gminy Bełżyce próbował podpalić dom, w którym spała jego 61-letnia konkubina. Mężczyzna był nietrzeźwy.

Ministerstwo Zdrowia w piątek rano poinformowało o kolejnych zarażeniach w kraju. Na liście są osoby z woj. lubelskiego.

Przesądy związane z narodzinami dziecka są znane od dawna. Jedni w to wierzą, drudzy mówią, że to głupoty, ale i tak przywiązują czerwoną wstążkę do wózka. Lista zabobonów związana z niemowlakiem jest naprawdę długa.