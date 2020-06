Przegląd prasy 4.06.2020 Lublin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Fabryki, odlewnia, pralnia - to tylko niektóre z zakładów, które można zobaczyć w Lublinie. Przypominamy galerię zdjęć prezentującą to jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają obecnie. To nie lada gratka dla miłośników naszego miasta i historii Lublina. Wystarczy przejść do galerii!

56 lat temu Lublin rozpoczął budowę osiedla Słowackiego. To niesamowita wizja stworzona przez Zofię i Oskara Hansenów. Pomysł był niezwykle prosty - zbudować bloki mieszkalne, które razem z infrastrukturą będą pragmatyczne dla mieszkańców. Zobaczcie spacer uliczkami osiedla Juliusza Słowackiego. Wystarczy przejść do galerii!

Lubelscy policjanci we wspólnej akcji z lubelskim urzędem celno-skarbowym zabezpieczyli automaty do gry bez koncesji. Zostały one ukryte w kontenerze w centrum miasta, gdzie prowadzony był nielegalny punkt gier hazardowych.

Resort zdrowia poinformował w czwartek rano o 139 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Wśród potwierdzonych w ostatnich godzinach zakażeń nie ma przypadków z woj. lubelskiego.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Jedzenie piasku, obsesja na temat bycia syrenką czy wąchanie benzyny - to tylko niektóre z najbardziej nietypowych i zaskakujących nałogów z jakimi można się spotkać na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy listę nałogów, które potrafią zaskoczyć niejedną osobę. Wystarczy przejść do galerii!