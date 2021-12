Przegląd prasy 31.12.2021 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

W tych 10 gminach w województwie lubelskim jest najmniej zaszczepionych mieszkańców. Sprawdź, które samorządy plasują się na dole rankingu. Dane pochodzą ze strony www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

80 mln zł wydano do tej pory na budowę dworca metropolitalnego wraz z przebudową prowadzących do niego ulic. To mniej niż planowano. Miasto nie wykorzysta tym samym części unijnej dotacji do tej inwestycji przewidzianej na ten rok.