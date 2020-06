Przegląd prasy 3.06.2020 Lublin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Lublinie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06.2020, w Lublinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najdziwniejsze nałogi na świecie. Tego się nie spodziewaliście!”?

Prasówka Lublin 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najdziwniejsze nałogi na świecie. Tego się nie spodziewaliście! Jedzenie piasku, obsesja na temat bycia syrenką czy wąchanie benzyny - to tylko niektóre z najbardziej nietypowych i zaskakujących nałogów z jakimi można się spotkać na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy listę nałogów, które potrafią zaskoczyć niejedną osobę. Wystarczy przejść do galerii! 📢 Komisja Europejska pisze do marszałka Stawiarskiego w sprawie uchwał anty-LGBT Pięciu marszałków województw otrzymało od Komisji Europejskiej pismo. Wszystko przez przyjęcie tak zwanych "uchwał" anty-LGBT. Jednym z nich jest Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Komisja sprzeciwia się przyjmowaniu stanowiska, które zdaniem aktywistów jest dyskryminujące. 📢 Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Zmarło 13 osób Ministerstwo Zdrowia informuje o 142 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło 13 osób. Nie ma wśród nich nikogo z województwa lubelskiego.

📢 Na jaką pomoc na rynku pracy możesz liczyć w czasie pandemii? Wsparcie rządu w liczbach Od wybuchu pandemii weszły w życie trzy tarcze antykryzysowe, a w Sejmie toczą się prace nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz tego pomoc otrzymują osoby, które przez pandemię straciły pracę lub mają problem z utrzymaniem firmy. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafiło do osób bezrobotnych, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i pracodawców.

📢 Obraz Jana Matejki „Portret prof. dr. Karola Gilewskiego" sprzedano za 6,96 mln zł. To najwyższa kwota w ostatnich latach za polskie dzieło Rekordowa kwota na aukcji w Domu Aukcyjnym Polswiss Art w Warszawie za portret prof. Karola Gilewskiego autorstwa Jana Matejki. Nabywcą obrazu został polski kolekcjoner, który do kwoty 5,9 mln zł musiał doliczyć 18 procent opłaty aukcyjnej, co ostatecznie daje dumę 6,96 mln zł. Aukcja odbyła się bez udziału publiczności. W ostatnich latach 📢 Komendant Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie otrzymał list z podziękowaniem od mieszkańca Lublin za szybkie przeprowadzenie akcji Komendant Wojewódzkiej Policji w Lublinie otrzymał list z podziękowaniami od jednego z mieszkańców. Dzięki szybkiej akcji mundurowych udało się odzyskać rower. Wart 4,5 tys. złotych jednoślad odnalazł się w ciągu dwóch godzin.

📢 Odpicować Ci brykę? Najśmieszniejsze MEMY o tych, którzy się na to zgodzili Kierowcy na pewno zrozumieją te MEMY - Mieliście ochotę przerobić swoje auto? Chcieliście, aby się wyróżniało na tle innych? Wielu próbowało. Czasem rezultaty potrafią być naprawdę spektakularne, a niekiedy naprawdę śmieszne. Zobacz najlepsze MEMY o przeróbkach samochodów. 📢 10 sposobów na przechowywanie rzeczy w małym mieszkaniu Posiadacze małych i dużych mieszkań mają ten sam problem - przechowywanie rzeczy. Z roku na rok robi się ich coraz więcej, co może stanowić duży problem. Osoby sentymentalne, które uwielbiają gromadzić i zbierać pamiątki borykają się z ograniczoną możliwością do ich przechowywania. Dla tych, którzy lubią zbierać rzeczy i dla tych którzy nie potrafią rozstać się z pewnymi rzeczami, jest ten poradnik.

📢 Filmy fabularne kręcone w województwie lubelskim - mniej lub bardziej znane tytuły. Kojarzysz je? Kozłówka, Świdnik, Łęczna - to tylko niektóre lokalizacje, które pojawiają się na dużym ekranie. Nikt nie spodziewał się, że w Lubelszczyzna będzie tłem dla hitu z Bollywood, ani że będzie imitowała lotnisko w filmie Smoleńsk. Wybraliśmy dla Was najciekawsze polskie produkcje, z zagranicznymi bonusami. Jesteście ciekawi? Wystarczy przejść do galerii!

📢 Najlepsze suchary o Lublinie i mieszkańcach województwa. Jak w Polsce śmieją się z naszego miasta? Jak się okazuje dowcipów czy popularnych sucharów o Lublinie i mieszkańcach województwa lubelskiego - a w szczególności o świdniczanach - nie brakuje. Wybraliśmy dla Was te najlepsze i naszym zdaniem najśmieszniejsze. Wystarczy przejść do galerii! Co o nich sądzicie? 📢 Senator Jacek Bury z KO donosi do prokuratury na posła PiS Przemysława Czarnka. Chodzi o "uchwały" anty-LGBT Polityk Koalicji Obywatelskiej, senator Jacek Bury postanowił zawiadomić lubelską prokuraturę. Jego zdaniem były wojewoda a dziś poseł PiS, Przemysław Czarnek obiecał członkom sejmiku wojewódzkiego korzyści osobiste. Musieli tylko przyjąć tak zwane "uchwały" anty-LGBT. obiecał radnym sejmiku korzyści osobiste za przyjęcie uchwały anty-LGBT.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich