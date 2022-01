Przegląd prasy 3.01.2022 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Kilkanaście osób zostało poszkodowanych w wypadku, do jakiego doszło w powiecie krasnostawskim. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.

Do pożaru lokalu gastronomicznego w Okunince (pow. włodawski) doszło dzisiaj rano. Do akcji ruszyli strażacy z PSP z Włodawy oraz z OSP z Różanki, Orchówka, Włodawy, Hańska i Okuninki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty są jednak bardzo duże. Oszacowano je na ok. 500 tys. zł.