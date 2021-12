Przegląd prasy 28.12.2021 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Prasówka Lublin 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zima nie wie, co to święta i zaskoczyła służby odpowiedzialne za utrzymanie miasta. Przez całe święta i poniedziałek mieliśmy oblodzone chodniki i jezdnie w wielu punktach Lublina. Sporo osób przypłaciło to urazami i wymagało pomocy medycznej.