Przegląd prasy 28.11.2021 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Z czterech nowych odcinków trasy S19 między Lublinem a granicą z woj. podkarpackim skorzystają jeszcze w tym roku kierowcy. Chodzi m.in. o obwodnice Kraśnika oraz Janowa Lubelskiego. GDDKiA planuje oddać w grudniu do użytku 47 km ekspresówki w kierunku Rzeszowa.

Trudne chwile czekają Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Powód? Zwolnienia lekarskie pracowników oddziału ratunkowego, którzy nie mogą dojść do porozumienia z dyrekcją. Co czeka pacjentów? - Są oburzeni i zdezorientowani – przyznaje anonimowo pracownica SORu.

Kiedyś te obiekty były stanowiły nieodzowny element krajobrazu poszczególnych lubelskich miejscowości. Obecnie o ich istnieniu, pamiętają tylko nieliczni mieszkańcy naszego regionu. Gdzie się znajdowały i jaki był ich smutny koniec? Zapraszamy Was na kolejny sentymentalny spacer po województwie lubelskim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Mieszkańcy Lublina, którzy nie ukrywają swojej miłości do roślin mieli swoje święto. 27 listopada odbyła się kolejna edycja Lubelskiej Wymiany Roślin w centrum ogrodniczym „Lawenda”.

W rejonie dworca PKP w Lublinie praca wre. Wszystko za sprawą trwającej realizacji inwestycji jaką jest budowa dworca metropolitalnego. Nasza fotoreporterka wybrała się na plac budowy, by uchwycić w obiektywie postęp prac w tej części Lublina. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Zaczynają potwierdzać się informacje meteorologów dotyczące oficjalnego nadejścia zimy. Choć pierwszy śnieg na Lubelszczyźnie spadł we wtorek (23 listopada), to dla miłośników białego puchu mamy dobrą wiadomość – w ten weekend spadnie go jeszcze więcej.