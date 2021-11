Przegląd prasy 26.11.2021 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Nie słabnie zainteresowanie asortymentem wojskowym. Choć miłośnicy militariów mogą odwiedzić stacjonarny sklep Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie, to istnieje również możliwość skorzystania z ofert w sklepie internetowym (www.sklep.amw.pl). W tym artykule wybraliśmy ogłoszenia do 20 zł. Co możesz kupić od wojska do symbolicznych „dwóch dych”? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.