Przegląd prasy 19.06.2020 Lublin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

Żołna, kraska, pliszka żółta czy gąsiorek - to gatunki ptaków spotykanych na Lubelszczyźnie. Które z nich widzieliście? SPRAWDŹ, które ptaki można zaobserwować w województwie lubelskim. Wystarczy przejść do galerii!

Rozkopany dworzec Lublin Główny. Wiadukty kolejowe w mieście bez jednego toru. I kolejne utrudnienia dla kierowców. Tak wygląda modernizacja linii kolejowej nr 7 Lublin - Warszawa.

Obrazoburcze, uderzające w wartości chrześcijańskie oraz gorszące społeczeństwo - to tylko niektóre określenia filmów, które zbulwersowały polski Kościół. Część z nich na dobre wpisała się w kulturę popularną i mało komu przyszłoby do głowy, że to właśnie one staną się celem tej instytucji. Ciekawi? Wystarczy przejść do galerii!