Przegląd prasy 16.06.2020 Lublin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje wczorajszego dnia z wtorku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2020, w Lublinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zgody i kosy kibiców klubów piłkarskich z woj. lubelskiego. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka Lublin 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zgody i kosy kibiców klubów piłkarskich z woj. lubelskiego. Zobacz zdjęcia Fani futbolowych drużyn od lat sympatyzują lub nie lubią się z kibicami innych zespołów. Jak to wygląda w przypadku najpopularniejszych klubów z województwa lubelskiego? Sprawdźcie na kolejnych slajdach! 📢 Łąka kwietna w ogrodzie. Podpowiadamy, jak ją założyć, jak pielęgnować i jakie rośliny posiać Łąki kwietne wyglądają pięknie i są łatwiejsze w utrzymaniu niż trawniki. Podpowiadamy, jak założyć kwiatową łąkę w ogrodzie, jakie nasiona posiać i jak często kosić. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2020. Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi z j.polskiego We wtorek ( 16 czerwca) rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Na pierwszy ogień - język polski. Wyniki egzaminu zadecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek oraz sprawdzi ich poziom ogólnej wiedzy. Mamy dla Was arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdźcie galerię

📢 13 zdrowych produktów, od których można przytyć! Zdrowe, lecz kaloryczne produkty żywnościowe nie muszą być eliminowane z codziennej diety, a nawet nie powinny. Ważne, aby zachować rozsądek ich konsumpcji. Dzięki temu organizm skorzysta z cennych wartości odżywczych, jakie zapewniają, a sylwetka nie ucierpi od nadmiaru dostarczanych kilokalorii. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2020. Wtorek z językiem polskim. Harmonogram egzaminów, zasady sanitarne, arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdź Od 16 czerwca rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. Wyniki egzaminu zadecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek oraz sprawdzi ich poziom ogólnej wiedzy. Uczniowie na salę będą mogli wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem. Konieczna będzie też dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. 📢 Tegoroczny festiwal Falkon się nie odbędzie. Znamy powody. Na otarcie łez zobaczcie jak było na festiwalu rok temu W poniedziałek organizatorzy lubelskiego festiwalu fantastyki Falkon poinformowali o odwołaniu tegorocznej edycji imprezy. Powodem ma być epidemia koronawirusa oraz obostrzenia z tym związane.

📢 Najciekawsze zamki w Polsce warte zobaczenia. Niektóre powstały ledwie kilka lat temu Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo? 📢 Zakazane piosenki na ślubie kościelnym. Lista jest naprawdę długa Jeśli chcecie, by na Waszym ślubie kościelnym zabrzmiała któraś z tych piosenek, lepiej najpierw upewnijcie się, czy jest to możliwe. Wielu księży nie pozwala, by na ślubach w ich parafiach były grane piosenki świeckie. Na które utwory nie zgadzają się niektórzy duchowni? Zapytaliśmy nowożeńców. Sprawdźcie na naszej liście.

📢 Mieszkaniec Lublina próbował otruć psy sąsiadek. Grozi mu do 3 lat więzienia 86-letniemu mieszkańcowi Lublina grozi nawet 3 lata za próbę otrucia psów sąsiadek. Mężczyzna rzucił zwierzętom mięso z trutką na szczury. Na szczęście kobiety w porę się zorientowały i pupilom nic się nie stało. 📢 W komunikacji zaczynają się już wakacje. Autobusy i trolejbusy pojadą rzadziej ZTM wprowadza od środy zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Autobusy i trolejbusy przechodzą na tzw. „wakacyjną” częstotliwość. W praktyce oznacza to, że trzeba będzie dłużej na nie czekać na przystankach. Dobrą wiadomością jest powrót linii nocnych. 📢 Dziewięć nowych przypadków koronawirusa w Lubelskiem. Ponad 400 w całym kraju Ministerstwo Zdrowia podało informację o nowych zarażeniach w kraju. Aż 9 z nich pochodzi z woj. lubelskiego.

📢 Trwa egzamin ósmoklasistów. Uczniowie rozpoczęli od języka polskiego. Zobacz zdjęcia! We wtorku 16 czerwca rozpoczęły się długo wyczekiwane egzaminy ósmoklasistów. Wszystko za sprawą epidemii koronawirusa. Uzyskane wyniki wpłyną na to do jakich szkół średnich dostaną się uczniowie. 📢 Zadrzechnie czarnorogie czyli czarne pszczoły powróciły na Lubelszczyznę. Zobacz zdjęcia Zadrzechnia czarnoroga (Xylocopa valga), potocznie zwana czarną pszczołą coraz liczniej jest obserwowana na terenie Lubelszczyzny, o czym świadczą najczęściej fotografie lub filmiki zamieszczane w mediach społecznościowych. W Wisznicach w powiecie bialskim pszczoły tego gatunku gniazdują już czwarty rok - mówi pasjonat przyrody, absolwent archeologii UMCS Kamil Badurowicz, który wraz z naukowcami z Zakładu Pszczelnictwa i Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zajmuje się badaniem zadrzechni.

📢 Spacerował Al. Racławickimi z 10-miesięczną córką. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie 38-latek z Lublina zabrał na spacer 10-miesięczną córkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że w organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. 📢 Andrzej Duda w Lublinie. "Stoję pod flagą biało-czerwoną" - mówił do "rodaków pod tęczowymi". Zobacz zdjęcia i wideo „Homotargowica” kontra „fanatycy”. Tematyka LGBT i ochrony rodziny zdominowała wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Lublinie. - Jesteśmy ludźmi, a nie ideologią – przekonywały głowę państwa osoby homoseksualne.

Czy koronawirus traci moc?