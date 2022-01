Przegląd prasy 13.01.2022 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Sprawne maszyny to podstawa w każdym gospodarstwie rolnym. Choć nie wszystkich stać na zakup nowych maszyn, to na rynku wtórnym można znaleźć cenowe perełki. W tym artykule znajdziesz najnowsze oferty opublikowane w serwisie OLX dotyczące sprzedaży używanych traktorów z Lubelszczyzny. Jeśli szukasz używanego i sprawnego ciągnika rolniczego, to w galerii zdjęć znajdziesz szczegóły ogłoszeń do 20 tys. zł. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.