Przegląd prasy 10.01.2022 Lublin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Prasówka 10.01 Lublin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lublinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Przemysław Gąsiorowicz (✝43 l.) prowadząc peugeota zderzył się czołowo z samochodem, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Kilka godzin później aktor zmarł. Do szpitala trafił również Jan Wojciech Krzyszczak (70 l.). Obaj jechali do Kocka na pogrzeb zmarłego kilka dni wcześniej Witolda Kopcia (✝63 l.).