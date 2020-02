Przedstawiciele powiatu lubelskiego podpisali umowę na powstanie specjalnej pracowni w Zespole szkół Techniki Rolnej w Piotrowicach

Prawie 900 tys. w skali roku wyniosą koszty projektu i budowa specjalnej pracowni w ZSTR w Piotrowicach. To część większego projektu, którego celem jest zaktywizowanie uczniów powiatu lubelskiego. Rozmowy pomiędzy starostwem powiatowym, a Instytutem Elektrotechniki w Warszawie prowadzone były od kilku miesięcy. Tematem było powstanie biura konstrukcyjno-wdrożeniowego z zakresu Automotive. Pracownia otworzy się najprawdopodobniej pod koniec marca właśnie w Piotrowicach. Docelowo zatrudnionych będzie około dwudziestu paru osób. Rekrutacja cały czas trwa.

– Mamy 6 szkół powiatowych, ponadpodstawowych. Szansą na ich przetrwanie jest rozwój i budowanie marki – mówi Zdzisław Antoń, starosta lubelski.

- Chcemy, by każda z nich była znana z nowych, nowoczesnych kierunków. W Bełżycach – od najbliższego roku – będzie to klasa o profilu programista, informatyk. W Niemcach będą tworzone klasy przygotowujące kadrę do pracy w otwierającym się zakładzie Automotive – mówi Andrzej Chrząstowski, wicestarosta lubelski.