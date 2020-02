Prowadzili fikcyjną działalność w branży budowlanej i produkowali lipne faktury. Policja zatrzymała pięć osób

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w marcu 2018 r. Jak wynika z ustaleń śledczych grupa lubelskich przedsiębiorców z branży budowlanej w okresie od stycznia 2015 roku do sierpnia 2018 roku zapisała w księgowości swoich firm 771 faktur VAT o łącznej wartości blisko 60 mln złotych, zawierających ponad 11 mln złotych zwrotu należnego podatku VAT. Faktury dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług budowlanych oraz towarów na rzecz różnych podmiotów z całego kraju, które nigdy nie zostały zrealizowane. Wszystkie transakcje były fikcyjne.

- We wtorek rano funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie wspierani przez policjantów z komendy wojewódzkiej oraz pododdziału kontrterrorystycznego weszli do mieszkań grupy osób zaangażowanych w ten proceder - mówi kom. Kamil Gołębiowski. - Zatrzymano łącznie 5 osób w wieku od 31 do 54 lat. Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli dyski twarde, laptopy, faktury, kilkanaście pieczątek z danymi różnych firm, telefony komórkowe, karty SIM oraz drogie zegarki.