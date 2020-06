Prezydent wręczył nagrodę miasta w dziedzinie sportu, a Start Lublin przekazał medal za wicemistrzostwo Polski

- To wyróżnienie odbieram w imieniu całego zespołu trenerskiego – mówi David Dedek. - Moja praca nie byłaby możliwa do wykonania przez jedną osobę. Każdy wykonuje swoją część roboty. Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia, szczególnie że w Lublinie jest dużo dyscyplin na poziomie ekstraklasy, a nawet na poziomie światowym. Być wyróżnionym w tak sportowym mieście, to wielka sprawa – dodaje.

Przy okazji wizyty w ratuszu prezes Startu, Arkadiusz Pelczar, wręczył prezydentowi pamiątkowy, srebrny medal mistrzostw Polski i podziękował za wieloletnie wsparcie.

- Gdy 10 lat temu zaczynaliśmy przygodę z lubelską koszykówką były trudne czasy. Przekazujemy symbolicznie medal prezydentowi, chcąc w ten sposób przekazać, że jest pan jednym z architektów tego sukcesu – podkreślił sternik klubu.

Trener David Dedek pracuje w Lublinie od 2016 roku. W minionym sezonie poprowadził koszykarzy Startu do wicemistrzostwa Polski. - Przy tej okazji chciałbym podziękować prezydentowi za nagrodę oraz wszystkim, którzy głosowali za tym, żeby nasz sztab trenerski wyróżnić. Bardzo chciałbym także podziękować za wsparcie prezesowi Arkadiuszowi Pelczarowi oraz Markowi Lembrychowi, bez których sukces nie byłby możliwy – dodaje szkoleniowiec Startu.