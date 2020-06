Prezydent i mieszkańcy spacerowali po Lipowej. Co będzie z drzewami?

Żadne drzewo nie zostanie wycięte, a do przesadzenia zostały cztery drzewa – we wtorek ratusz przedstawił protestującym mieszkańcom nowe pomysły na przebudowę ul. Lipowej. To oznacza, że z ulicy zniknie łącznie osiem drzew – rosnących wzdłuż centrum handlowego - bo cztery przesadzono 31 maja.

- Nie wycinamy żadnego drzewa – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. We wtorek odbył się spacer przedstawicieli ratusza i protestujących mieszkańców po przebudowywanej ul. Lipowej. Wzięło w nim udział około 30 osób. Cel? Prezentacja nowego „planu” ratusza na przeprowadzenie prac, co pozwoli ochronić drzewa przed wycinką lub przesadzaniem. Pierwotny projekt zakładał, że z ul. Lipowej zniknie 30 drzew. Z czego do wycinki przeznaczono 11 drzew, a kolejnych 19 miało być przesadzonych. Następnie – po protestach ze strony mieszkańców i ekologów - plany skorygowano. „Oszczędzono” 10 drzew: do przesadzenia zakwalifikowano 14 a do wycinki - 6. Czytaj także Kolejny protest przeciwko wycince przy Lipowej. Posadzili drzewo 31 maja (w niedzielę) firma przebudowująca ulicę zaczęła przesadzać drzewa. Taki los spotkał cztery lipy. Akację wstrzymano po protestach mieszkańców, a ratusz obiecał, że żadne drzewo przy ul. Lipowej nie będzie wycięte. Obecnie zaprezentowane przez ratusz rozwiązania pozwalają w ogóle uniknąć wycinek. Przesadzonych ma być osiem drzew (w przypadku czerech już to zrobiono 31 maja, kolejne cztery mają zniknąć aby mógł postać prawoskręt z ul. Lipowej w ul. Ofiar Katynia).

- Jeśli nie będą rzetelnie przesadzone to nie będzie się różniło niczym od ich wycięcia - przekonywała jedna z mieszkanek ul. Lipowej.

Kłopotliwym – zdaniem ratusza – może być pozostawienie lipy rosnącej na wysokości ul. Sztajna. Drzewo jest częściowo uschnięte. Ogranicza też widoczność kierowcom. Mieszkańcy: Było warto Joanna Piskorz, jedna z najbardziej aktywnych wśród protestujących mieszkańców, podkreślała we wtorek, że warto było wystąpić w obronie drzew. - Takie działania dają nie tylko wymierne efekty, ale też siłę ludziom z innych dzielnic, aby walczyli o swoje - tłumaczyła. Jednocześnie jednak zastrzegała: - Sukcesu bym jeszcze nie odtrąbiała. Czytaj także W nocy przesadzali drzewa. Mieszkańcy zaprotestowali. Zobacz wideo Urząd Miasta zapowiedział, że nie było to ostatnie tego typu spotkanie w sprawie Lipowej. Co ma się zmienić? Ul. Lipowa będzie przebudowana na odcinku o długości ok. 680 metrów. Mają na niej funkcjonować cztery pasy ruchu, z czego skrajne będą przeznaczone tylko dla autobusów. Wraz z ul. Lipową przebudowywane są Al. Racławickie i ul. Poniatowskiego. Roboty mają zakończyć się do połowy czerwca 2021 r. Ich koszt to 103,89 mln zł.