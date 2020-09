Prasówka Lublin 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Sektor informatyczny i medyczny – to branże, które mają stać się kołami zamachowymi rozwoju Lublina na najbliższe 10 lat. Co jeszcze? Tego dowiemy się jeszcze w tym roku. A w połowie 2021 r. ma być przyjęta Strategia Lublin 2030.

Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek rano w Świdniku. Zderzyły się tam czołowo dwa busy marki Iveco. Jeden z pasażerów zmarł na miejscu. Wszyscy pozostali uczestnicy wypadku są ranni. Al. Jana Pawła II była nieprzejezdna.

Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.