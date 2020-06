Prasówka Lublin 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Lubelskim funkcjonariuszom udało się zatrzymać 50-latka. Był on poszukiwany listem gończym i nakazem doprowadzenia. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie odbywa zasądzoną karę.

Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle ciepło. Temperatura sięgnie nawet 26 stopni. To idealny czas, by "wyskoczyć" za miasto. Polecamy Wam 10 miejsc w okolicach Lublina, do których dotrzecie samochodem w około godzinę. Każda z nich jest warta odwiedzenia. Jaką miejscowość lub atrakcję dodalibyście do naszej listy? Piszcie w komentarzach!