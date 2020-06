Prasówka Lublin 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Na ulicach Wapiennej i Dzierżawnej, jak zwykle po większych opadach deszczu, zrobiło się bardzo mokro. W niektórych miejscach trudno przejść, gdzieniegdzie woda zaczyna wdzierać się na posesje. A to dopiero początek problemów, bo w najbliższych dniach dalej będzie padać.

Zlikwidowanie prawdziwego arsenału broni i amunicji to kolejny krok w sprawie 33-latka, który został zatrzymany po tym, jak w poniedziałek odwiedził swoją babcię uzbrojony w granat i pistolet. Lubelscy mundurowi łącznie zabezpieczyli 35 sztuk broni długiej, 10 sztuk broni krótkiej, około 200 elementów broni takich jak zamki czy lufy, prawie 7 tys. sztuk amunicji różnego kalibru, 20 zapalników, a także substancje chemiczne i uzbrojony granat. Czarnorynkowa wartość znalezionych przedmiotów opiewana minimum 200 tys. zł.

Wsparcie sportowców, prawa zwierząt, czyste powietrze i równouprawnienie. O tym mówili młodzi działacze PiS na konwencji w Lublinie. Jej gościem był Jarosław Kaczyński, który wygłosił wykład o wolności. - Obóz dobrej zmiany, na czele którego stoi Andrzej Duda to obóz wolności – przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sytuacja pogodowa w województwie lubelskim jest trudna. W ciągu nocy strażacy mieli pełne ręce roboty. Konieczna była pomoc żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT.

Ministerstwo Zdrowia podaje informację o kolejnych zarażeniach w kraju. W woj. lubelskim są cztery nowe przypadki koronawirusa.

Żadne drzewo nie zostanie wycięte, a do przesadzenia zostały cztery drzewa – we wtorek ratusz przedstawił protestującym mieszkańcom nowe pomysły na przebudowę ul. Lipowej. To oznacza, że z ulicy zniknie łącznie osiem drzew – rosnących wzdłuż centrum handlowego - bo cztery przesadzono 31 maja.