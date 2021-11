Prasówka Lublin 19.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Autobusy nowej linii 46 mają wozić pasażerów najkrótszą trasa między Czubami i Czechowem. Do przejechania będą miały ok. 12 kilometrów m.in. ul. Poniatowskiego, Sowińskiego i ul. Filaretów. Uruchomienie trasy zaplanowano na druga połowę grudnia.

Do lubelskich gmin trafi niebawem 35 mln zł. Aż 60 samorządów to laureaci nagród w rządowym konkursie „Rosnąca odporność”.

Aura za oknem staje się coraz mniej przyjazna. Dni są krótsze, a wiatr i plucha nie zachęcają do wyjścia z domu. Z szafy wyciągamy puchowe kurtki i ciepłe szaliki. To oznacza tylko jedno – przyszła jesień i zamierza zostać na dłużej. Ta pora roku, jak żadna inna, sprzyja długim wieczornym seansom i nadrabianiu serialowych nowości. Co wybrać spośród setek tytułów oferowanych przez platformy streamingowe? Prezentujemy TOP 10 najnowszych seriali na jesień dostępnych na Netflixie.

Resort zdrowia podał najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem. W kraju wykryto 24 882 nowych przypadków. Według rządowych danych w województwie lubelskim przybyło 1895 zakażonych.

Baszta Półokrągła (Gotycka) to jeden z najstarszych zabytków Lublina. Do tej pory był on jednak zapomniany. Dzięki przeprowadzonej renowacji ma się to zmienić.

O świadczenie można ubiegać się do 30 listopada. Do tej pory w województwie lubelskim środki trafiły do 227 tysięcy dzieci. Łączna kwota to ponad 68 mln złotych.