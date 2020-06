Prasówka Lublin 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2020, w Lublinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Filmy, które zbulwersowały polski Kościół! Widzieliście je?”?

Prasówka Lublin 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Filmy, które zbulwersowały polski Kościół! Widzieliście je? Obrazoburcze, uderzające w wartości chrześcijańskie oraz gorszące społeczeństwo - to tylko niektóre określenia filmów, które zbulwersowały polski Kościół. Część z nich na dobre wpisała się w kulturę popularną i mało komu przyszłoby do głowy, że to właśnie one staną się celem tej instytucji. Ciekawi? Wystarczy przejść do galerii! 📢 Tych kobiet poszukuje lubelska policja. Rozpoznajesz je? Część 2 Kradzieże, wykroczenia i oszustwa to tylko niektóre z przewinień, za które lubelska policja poszukuje tych kobiet. Zobacz naszą galerię i jeśli kogoś rozpoznasz, skontaktuj się z lubelską policją poszukiwani@policja.gov.pl

📢 Najlepsi ginekolodzy w woj. lubelskim. Do którego specjalisty warto się wybrać? Sprawdź! Przedstawiamy zestawienie najlepszych ginekologów z poszczególnych miast naszego województwa. Wybraliśmy lekarzy, którzy mieli najwięcej dobrych opinii zamieszczonych przez użytkowników na portalu „Znany Lekarz". Do którego specjalisty warto się wybrać? Zobacz na kolejnych slajdach. Pod każdym zdjęciem zamieściliśmy krótkie informacje na temat ginekologa i adresy gabinetów, w których przyjmuje. Sprawdź galerię. 📢 Najpiękniejsze policjantki w woj. lubelskim. Oto duma policji! Zobacz zdjęcia Dbają o nasze bezpieczeństwo, ścigają groźnych przestępców, patrolują ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, wspierają ofiary przemocy i pracują z młodzieżą - to tylko część zadań, z którymi na co dzień mają do czynienia policjantki. W woj. lubelskim służbę pełni ponad 700 funkcjonariuszek, a blisko 900 kobiet zatrudnionych jest na stanowiskach cywilnych. Zobaczcie zdjęcia naszych dzielnych policjantek!

📢 „Opuściłem spotkanie bez pożegnania" - lubelski aktywista LGBT o spotkaniu z prezydentem Dudą Na poniedziałkowym wiecu w Lublinie, prezydent Andrzej Duda zaprosił do pałacu prezydenckiego Bartosza Staszewskiego. Doszło do niego w środę i trwało ponad godzinę. Aktywista przyszedł ze zdjęciami dzieci LGBT+, które popełniły samobójstwo. Mimo to, Duda nie przeprosił za swoje dotychczasowe słowa. Lubelski aktywista relacjonuje, że opuścił spotkanie bez uścisku dłoni prezydenta.

📢 Z dziedzińca browaru na tereny zielone. Startuje Kino Perła W sobotę rusza Kino Perła w lubelskim browarze. Podobnie, jak w ubiegłych latach seanse startują po zachodzie słońca, około godz. 21. Wstęp jest bezpłatny. 📢 KUL ma nowego rektora. To prof. Mirosław Kalinowski, prezes Hospicjum Dobrego Samarytanina W Lublinie trwają wybory rektorów na poszczególnych uczelniach. Wiadomo już kto został wybrany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, prezes Hospicjum Dobrego Samarytanina. Zastąpi on na tym stanowisku dotychczasowego rektora ks. prof. Antoniego Dębińskiego. 📢 Debata prezydencka - MEMY, że mucha nie siada Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka. 📢 Ulica Lipowa zamknięta. W centrum Lublina są utrudnienia Skrzyżowanie Al. Racławickich, Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia od środy jest już przejezdne, ale utrudnienia w ruchu nie znikły. Drogowcy zamknęli część ul. Lipowej.

